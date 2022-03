In un mondo dove l’eterna battaglia interiore la fa da padrona, quella in cui l’uomo racchiude egoismo e altruismo, La Municipàl pubblica il quarto capitolo discografico intitolandolo Per resistere al tuo fianco. L’anno prossimo, nel 2023, Carmine e Isabella Tundo festeggeranno i primi dieci anni di attività e si preparano pubblicando un album il cui sound si avvicina molto alle atmosfere che si vivono durante i loro live, un’energia che il duo salentino ha voluto ricreare “almeno” discograficamente, visto che erano (sono?) troppi, troppi mesi che i concerti live restavano bloccati o ripartivano a singhiozzo, anche se a dire il vero loro sono riusciti a ritagliarsi una bella serie di date in giro per l'Italia ed una speciale all'estero, a Parigi il 21 giugno 2021 con Arezzo Wave, proprio come lancio di tutto il nuovo progetto.

Il nuovo capitolo della band ha un titolo che però non deve per forza riportare a questi anni pandemici, piuttosto è una frase che induce e chiama una riflessione più ampia. Il disco si apre con la title track, in un crescendo strumentale coinvolgente che crea l’atmosfera, il giusto preludio a dieci canzoni che raccontano - con una capacità pragmatica a volte e poetica in altre - dell’uomo e dell’ineluttabilità dei rapporti nell’affrontare una vita di coppia, con tutti i suoi punti deboli e le crisi che questo comporta. Ma la lettura può e deve essere anche più ampia. Il livello può andare oltre la coppia e diventare confronto con un sociale allargato o ancor di più con il proprio io più profondo.

Come la si voglia vedere, è un album che scava e indaga l’animo umano e le sue paure, tracce virate da un sapore malinconico laddove con questo termine non si vuole dare un’accezione negativa, ma soltanto oggettiva. Nei brani si ripercorrono così i capitoli di una storia d’amore e della solitudine dell’uomo che vive nell'angosciante paura che l’avvolga. Tundo ha saputo narrare gli stati d’animi e i cambiamenti dei rapporti quando elementi interni o esterni influenzano il percorso di vita individuale che va in parallelo con quello di coppia e ha saputo farlo creando un’atmosfera emozionale suggestiva.

Vale la pena aggiungere un tassello in più al nostro ragionamento, sottolineando l'importanza strategica delle immagini, di come La Municipàl abbia sempre messo molta cura e creatività nei video, ma qui si è andati oltre, così come per la gestione promozionale dei singoli (quasi sempre usciti in doppio). C'è una voglia decisa di creare un fil rouge, che come in una sorta di concept album sonoro/visivo utilizza e ri-utilizza nei vari brani le stesse immagini, gli stessi attori. Il finale è un film frammentato che consente, però, ogni volta che rivedi un singolo video, di rivedere “il film” per intero.

Aggiungiamoci, come dicevamo in apertura, che parlando della parte sonora in produzione tutto viene pensato come fosse quasi un live e questo riesce a coinvolgere gli ascoltatori rispetto all'ascolto distaccato di una classica produzione da studio, pulitina e sbattuta sui digital store. Una scelta precisa quella di Carmine ed Isabella che ha dato forza e ulteriore valore ai contenuti. E sempre a proposito dei testi, tra le cose che più si fanno apprezzare della loro discografia, c’è la capacità di distaccarsi e di non lasciarsi influenzare più di tanto da “mode” temporali (rimanendo pur sempre una scrittura contemporanea), consegnando la penna di Carmine ad un ruolo centrale nella giungla musicale indipendente di casa nostra. Insieme a Davide Petrella e a una manciata di giovani autori, Carmine Tundo rappresenta una delle possibili strade (consigliata) da seguire per raccontare al meglio emozioni e stati d’animo legate alla contemporaneità dell’uomo, ai suoi egoismi e a quelle schizofrenie di una società sempre meno analogica e sempre più fredda e digitale.